12.02.2020 – переходная точка: нумеролог озвучил рекомендации

Астролог, нумеролог Игорь Мехеда рассказал о том, что даты с четырьмя "двойками" – 12, 20 и 22 февраля 2020 года – являются "переходной точкой от прошлого к будущему".

По его словам, если добавить к этим дням еще одну "дату-палиндром" – 02.02.2020 – сумма "двоек" во всех четырех датах будет равна 16, что несет особый смысл в нумерологии. Об этом он сообщил OBOZREVATEL.

"Эти 16 двоек можно представить в виде своеобразного магического квадрата, матрицы, размером 4х4. Число 16 ассоциируется с картой таро "Падающая башня" и означает крушение хаоса, зла и иллюзий", – пояснил нумеролог.

Карта таро "Башня"

"Таким образом, нумерологическая матрица февраля влияет на судьбу человечества и является мощной переходной точкой от прошлого к будущему в масштабах всего человечества", – подчеркнул он. "Если же сложить сумму всех цифр, составляющих 4 даты с "двойками", то получится число 33 – ключ к мудрости. А сумма всех 16 двоек составит 32 – силу жизни", – добавил астролог.

По его словам, "в любую из этих дат можно предпринимать любое действие, направленное на разгадку тайн, обретение мудрости, увеличение потенциала жизненной силы – и оно будет успешным".

В феврале 2020 года 4 особых дня

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал об особом дне 02.02.2020 и сообщил, как эта дата может изменить судьбу.

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