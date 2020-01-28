Начало февраля принесёт с собой интересную дату - палиндром 02022020. Палиндром - это ряд букв или чисел, который справа налево и слева направо читается одинаково.
Самым известным палиндромом является анаграмма молитвы "Отче наш" (на лытыни "Pater Noster"), который использовался первыми христианами. Палиндром записывали на клочке бумаги или пергамента и носили при себе для удачи – "Sator Arepo Tenet Opera Rotas".
Считается, что слова или цифровые ряды - палиндромы являются своеобразными генераторами энергии, и их положительное влияние невозможно перекрыть, так как они не имеют обратного прочтения.
Две зеркальные части палиндромов являются символами того, что в мире видимом (феноменальном) и невидимом (ноуменальном) начинаются одинаковые процессы (или один и тот же процесс, объединяющий оба мира). Именно поэтому даты с числами-палиндромами считались сильно влияющими на судьбу.
Другими словами, в эти дни предпринимались все возможные и невозможные усилия для поворота судьбы в сторону удачи и блага. Загадывали желания, ходили на энергетически сильные места, читали заговоры на удачу.
На 2 февраля выпадает дата-палиндром - 02022020
В феврале 2020 года дата 02022020 имеет ряд других особенностей:
1. На возрастающей Луне, что придает дополнительный толчок любым заговорам на рост здоровья и материального достатка.
2. Первая четверть Луны, день и ночь на Луне уравновешены, в точке равновесия позитивные заговоры также успешны.
3. Второй световой день Дня Силы (1-2 февраля), который так или иначе отмечают фактически все народы Земли.
Поэтому дата крайне благоприятна для любых действий на улучшение своего здоровья, успеха, удачливости.
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