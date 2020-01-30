02.02.2020: астролог рассказала, чем опасно 2 февраля

Астролог Эфа Форина рассказала, что 2 февраля 2020 года – день, когда следует опасаться денежных потерь.

Дата 02.02.2020 – это "дата, которая начинается нулем и им же оканчивается, четырежды повторяющаяся двойка несет в себе так называемую восьмерку – бесконечность", которая несет нестабильность, – пояснила она в блоге OBOZREVATEL.

По словам астролога, 2 февраля возможны незапланированные траты, которые могут опустошить кошелек. Может возникнуть "иллюзия деланий" – видимость активных действий, в то время как на самом деле их нет.

02.02.2020 можно потерять деньги

"Заболеть в такую дату - к сложному выздоровлению", – добавила Эфа Форина.

В то же время она подчеркнула, что 02.02.2020 – "идеальная дата для проведения энергетических практик". "Зажгите восемь желтых или золотых свечей, положите рядом хлеб и проведите медитацию, затем хлебом покормите птиц", – посоветовала она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее астролог, нумеролог Игорь Мехеда рассказал о том, что дата 02.02.2020 является палиндромом. По его словам, она может изменить судьбу.

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