"Звезда Смерти": в Великобритании на видео попало НЛО

В Великобритании 30-летнему Джеймсу Голдману удалось снять на видео загадочный летающий объект.

Как сообщает Daily Mirror, он напоминает "Звезду смерти" из саги "Звёздные войны".

По рассказам мужчины, загадочный объект в виде белого металлического шарика висел на высоте около 300 метров. Это был не самолет, и он летел слишком низко, чтобы оказаться спутником. На дроны, отмечает Голдман, объект тоже был не похож.

"Звезда смерти"

Эксперты пока не знают, что именно попало в объектив Голдмана. Уфолог Гэри Хезелтин склонен считать, что житель Лидса стал свидетелем аномального явления.

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"Это интересный материал, и, судя по информации, предоставленной очевидцем, это и правда что-то аномальное", - заявил он.

Отмечается, что Голдман прежде не верил в существование пришельцев и скептически относился к сообщениям об НЛО. Теперь он планирует пересмотреть свои взгляды на этот счёт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США мужчина запечатлел на фото архангела.