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Звезда порно откровенно рассказала о сексе с Трампом

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Порноактриса Стефани Клиффорд, более известная как Сторми Дэниелс (Stormy Daniels), призналась в сексуальной связи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет InTouch Weekly, опубликовавший интервью Клиффорд 2011 года.

Ранее появилась информация о том, что адвокат Трампа заплатил порнозвезде в ходе президентской кампании $130 тыс. за молчание. Белый дом эти данные опроверг.

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"Ничего особенного, как по учебнику. Все происходило в одной позе, как и можно было ожидать от человека в его возрасте", - рассказала Клиффорд.

После секса Трамп попросил подписать экземпляр фильма "Три желания" с ее участием.

По словам актрисы, интим с Трампом случился в 2006 году, спустя три месяца после рождения у Дональда и Мелании сына Баррона.

Фото: Heavy.com

Как писал "Обозреватель", ранее американская порноактриса обвинила Трампа в домогательствах.

Экс-"Мисс Венгрия" Ката Сарка рассказала о том, как во время конкурса "Мисс Вселенная" в Москве к ней довольно грубо приставал Трамп.

Персона
Дональд Трамп
Место
США
Объект
Секс
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