Зверское убийство отца дочерьми в Москве: суд отпустил сестер Хачатурян

Басманный суд Москвы 27 сентября выпустил из СИЗО Кристину, Ангелину и Марию Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

О смягчении меры пресечения ходатайствовал Следственный комитет РФ. Как сообщает "Радио Свободы", рассмотрение проходило в закрытом режиме из-за сведений, которые относятся к состоянию здоровья и личной тайне девушек.

Сестрам Хачатурян изменили меру пресечения на запрет определенных действий сроком до 28 декабря 2018 года. В частности, Кристине и Ангелине запретили пользоваться телефоном и интернетом, отправлять и получать телеграммы и письма, общаться друг с другом и со свидетелями.

По словам адвоката Алексея Паршина, обвиняемые могут разговаривать с кем-угодно и ходить по магазинам с разрешения следователя. Марии Хачатурян позволили общаться с матерью. Девушки будут жить в разных квартирах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля в Москве три сестры 17, 18 и 19 лет нанесли своему отцу Михаилу Хачатуряну более 30 ударов ножом в области шеи и груди.

Они атаковали его, когда он дремал в своем кресле-качалке. Пытаясь спастись, Хачатурян дошел до лестничной клетки, где и скончался. Позднее в сети появилось видео с камер наблюдения в подъезде.

По словам знакомых девушек, убитый фактически держал сестер в заточении, регулярно избивал, а также сексуально домогался.

2 августа Останкинский суд Москвы арестовал сестер Хачатурян сроком до 28 сентября.