Зверское убийство и расчленение Хашогги: опубликован сенсационный список причастных

Государственный департамент США опубликовал список из 16 человек, которых считает подозревемыми в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Против них вводятся визовые санкции.

В обнародованном документе указано, что ограничительные меры введены в соответствии с законом, который предусматривает, что "в случаях, когда госсекретарь имеет проверенную информацию о причастности должностных лиц иностранных правительств к серьезной коррупции или грубых нарушений прав человека, эти лица и члены их семей не имеют права въезда в США".

"Государственный секретарь США Майкл Помпео публично объявил санкции против ряда лиц за их роль в убийстве Джамаля Хашогги", – сказано в заявлении.

Джамал Хашогги ВВС

При этом проводится перечень из 16 человек, причастных к расправе над саудовским журналистом:

Сауд аль-Кахтани

Махер Мутреб

Салах аль-Тубайги

Мешал Албостани

Наиф Аларифи

Мохаммед Альзахрани

Мансур Абахуссейн

Халид Алотаиби

Абдулазиз Альхавсави

Валид Альсехри

Тхар Альхарби

Фахад Альбалави

Бадр Алотаиби

Мустафа Алмадани

Саиф Алькахтани

Турки Алсехри.

Напомним, что Джамаль Хашогги – колумнист американского издания The Washington Post, который выступал с критикой саудовского правительства и принца Мухаммеда. Он числился без вести пропавшим после того, как зашел в здание консульства в Стамбуле 2 октября. Позже появилась информация, что он был жестоко убит на территории диппредставительства. Есть версия, что его растворили в кислоте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предположили, что расчлененное тело Хашогги могло быть вывезено из Турции в чемоданах.

Правоохранители нашли фрагменты тела журналиста в колодце на территории консульства.

В ЦРУ уверены, что именно принц Саудовской Аравии отдал приказ о ликвидации неугодного оппозиционера.

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