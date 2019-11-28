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29 ноября • обновлено в 12:37
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"Не считаю Россию врагом": Макрон сделал скандальное заявление в НАТО

11.4т
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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал НАТО к более тесному взаимодействию с Россией.

Об этом сообщает DW. Макрон подчеркнул, что хочет создать "новую архитектуру доверия и безопасности в Европе", а это предполагает сближение с РФ

Эммануель Макрон

Эммануель Макрон

britannica.com

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"Является ли Россия нашим врагом? Я так не считаю", – заявил он после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, добавив, что общим врагом Альянса является "терроризм".

При этом Макрон призвал европейские страны-члены НАТО принять участие в переговорах с Россией и США по новому договору о ядерном разоружении. "Речь идет о безопасности Европы. Мы не можем быть довольны двусторонними соглашениями", – подчеркнул он.

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Французский президент также подтвердил, что написал письмо российскому коллеге Владимиру Путину, в котором, согласно сообщениям СМИ, речь идет о рассмотрении предложения России о моратории на размещение ядерного оружия средней дальности в Европе. Он переслал это письмо всем партнерам по НАТО, заверил Макрон.

Учитывая текущие вызовы в политике безопасности было бы "безответственно", если бы военный союз и в дальнейшем сосредоточился исключительно на своем финансировании и технических вопросах, заявил президент Франции. "Настоящий союз основан на действиях, а не на словах", – подчеркнул Макрон.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правительство Франции намерилось сделать Европейский Союз более независимым от защиты со стороны НАТО путем изменения положения Договора о военной помощи.

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Автор
Алекс Шухарт
Персона
Эммануэль Макрон
Место
Франция
Тег
НАТО
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Комментарии
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Pooh Vini
Pooh Vini
Макрон судила. Отдай москалям какую нибудь Бургундию или Прованс и расуждай какие они миролюбивые. Чмошник.
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1
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Mega Death
Mega Death
Есть США и Китай и к ним два довеска ЕС и Россия. У США есть всё и у Китая есть всё . У России есть оружие и ресурсы, а у ЕС есть экономика и технологии. Расстановка сил между этими четырьмя игроками определит ближайшее будущее. Макрон видно хочет взять инициативу на фоне угасающей Меркель?
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Nayden Serg
Nayden Serg
макарон - сраный жабоед, по своей натуре жабоеды - праститутки, так по истории получается
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Mega Death
Mega Death
Nayden Serg, Не))) проститутки , это украинцы -так по истории получается)) Вы что Гитлера с цветами встречали, что Жукова)))
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