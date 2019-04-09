"Зрада отменяется": в ПАСЕ внезапно передумали возвращать Россию

Парламентская Ассамблея Рады Европы отказалась изменить процедуру применения санкций, что позволило бы России вернуться в ее состав.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат (внефракционный) и член украинской делегации Борислав Береза. По его словам, все страны поддержали более компромиссные переговоры.

"Зрада отменяется. В ПАСЕ изменили подход к докладу Кокса и подошли к более корректной формулировки регламентных процедур. Теперь с помощью поправок доклад меняют с целью фактического усиления полномочий Ассамблеи. Перешли к конструктивному диалогу", – написал он.

ПАСЕ InfoResist

По словам Березы, позиция пророссийских лоббистов из Германии и Нидерландов не изменилась. Однако они, понимая, что это может привести к расколу в ПАСЕ, рассматривают компромиссные решения.

"Очень большое количество депутатов ПАСЕ сейчас в ожидании, как будет выглядеть репорт. Потому что там есть некоторые положения, за которые никто не готов проголосовать. Депутаты готовы послушать дебаты, но не готовы голосовать за репорт, который лишает полномочий Ассамблею", – подчеркнул он в комментарии "Прямому".

Он также отметил, что, несмотря на санкции, Россия будет пытаться вернуться в ПАСЕ, не выполняя при этом резолюцию Ассамблеи.

"В ПАСЕ решают будущее санкций. И те же санкции, которые здесь накладывают на российскую делегацию – они переводятся и дальше. Для русских здесь главное лоббировать свои интересы. Именно ПАСЕ решает вопрос санкций в перспективе. И здесь они пытаются через лоббистов решить свои вопросы", – добавил Береза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лоббисты России из Германии набросились на украинскую делегацию в ПАСЕ.

Пропагандистка Кремля Ольга Скабеева заявила, что в скандале виноваты украинцы, а Ассамблея якобы просит Россию вернуться в ее состав.

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