Главная Новости
29 сентября • обновлено в 05:53
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Золото вывозили грузовиками: в доме экс-мэра нашли несусветные богатства

3.8т Читать материал на украинском

В доме бывшего мэра города Ганьчжоу (Китай) Чжан Ци при обыске обнаружили 13,5 тонны золота в виде слитков.

Об этом сообщает powerapple.Это больше, чем золотые запасы Латвии, Литвы и Эстонии вместе взятых (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Помимо этого, в потайном подвале особняка 57-летнего экс-чиновника нашли около 40 миллиардов долларов, в целом в доме – до 200 килограммов нефрита и жадеита, антиквариат и предметы живописи.

Новости
Янукович прошвырнулся? В Британии украли унитаз из чистого золота из дворца Черчилля

Богатства в подвале

Богатства в подвале

Коллаж КП

Выяснилось, что мужчина также скрывал несколько тысяч квадратных метров роскошной недвижимости.

По информации журналистов, деньги, золото, предметы живописи и антиквариат бывшего мера смогли вывезти при помощи нескольких военных грузовиков.

По подсчетам экспертов, на свои "сбережения" мужчина мог бы дважды спасти Грецию от дефолта. За правонарушение мужчине может грозить смертная казнь.

Как писал OBOZREVATEL, начальник главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко заявил, что Украина имеет "шанс 99%" на возвращение из Нидерландов уникальной коллекции скифского золота, принадлежность которой оспаривают в судах музеи аннексированного Крыма.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Китай
Теги
видео коррупция золото
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
4
Смешно
7
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кац Моисей
Кац Моисей
У броцкого пошарьте баблишка.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel