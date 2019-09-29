Золото вывозили грузовиками: в доме экс-мэра нашли несусветные богатства

В доме бывшего мэра города Ганьчжоу (Китай) Чжан Ци при обыске обнаружили 13,5 тонны золота в виде слитков.

Об этом сообщает powerapple.Это больше, чем золотые запасы Латвии, Литвы и Эстонии вместе взятых (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Помимо этого, в потайном подвале особняка 57-летнего экс-чиновника нашли около 40 миллиардов долларов, в целом в доме – до 200 килограммов нефрита и жадеита, антиквариат и предметы живописи.

Богатства в подвале Коллаж КП

Выяснилось, что мужчина также скрывал несколько тысяч квадратных метров роскошной недвижимости.

По информации журналистов, деньги, золото, предметы живописи и антиквариат бывшего мера смогли вывезти при помощи нескольких военных грузовиков.

По подсчетам экспертов, на свои "сбережения" мужчина мог бы дважды спасти Грецию от дефолта. За правонарушение мужчине может грозить смертная казнь.

Как писал OBOZREVATEL, начальник главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко заявил, что Украина имеет "шанс 99%" на возвращение из Нидерландов уникальной коллекции скифского золота, принадлежность которой оспаривают в судах музеи аннексированного Крыма.

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