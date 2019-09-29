Золото вывозили грузовиками: в доме экс-мэра нашли несусветные богатства

В доме бывшего мэра города Ганьчжоу (Китай) Чжан Ци при обыске обнаружили 13,5 тонны золота в виде слитков.
Об этом сообщает powerapple.Это больше, чем золотые запасы Латвии, Литвы и Эстонии вместе взятых (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Помимо этого, в потайном подвале особняка 57-летнего экс-чиновника нашли около 40 миллиардов долларов, в целом в доме – до 200 килограммов нефрита и жадеита, антиквариат и предметы живописи.
Богатства в подвале
Коллаж КП
Выяснилось, что мужчина также скрывал несколько тысяч квадратных метров роскошной недвижимости.
По информации журналистов, деньги, золото, предметы живописи и антиквариат бывшего мера смогли вывезти при помощи нескольких военных грузовиков.
По подсчетам экспертов, на свои "сбережения" мужчина мог бы дважды спасти Грецию от дефолта. За правонарушение мужчине может грозить смертная казнь.
某个人民的仆人落马了!儋州市原市长，三亚市原市委书记，海口市原市委书记张琦（安徽人，中共党员现年57岁）九月六日落马。其住宅内起获黄砖金条金砖数量惊人，现金13.5吨。另查获帐面来路不明资金2680亿，多套千余平方的豪宅……。又一次刷新了记录，令吾辈叹为观止，贫穷再一次限制了我们的想象力！ pic.twitter.com/6hcgKsaFwE— 猪血旗下 (@h1300062810) September 24, 2019
Как писал OBOZREVATEL, начальник главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко заявил, что Украина имеет "шанс 99%" на возвращение из Нидерландов уникальной коллекции скифского золота, принадлежность которой оспаривают в судах музеи аннексированного Крыма.
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