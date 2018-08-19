"Знаю, что делаю!" Трамп объяснил цель переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что проводил переговоры с лидерами России Владимиром Путиным и КНДР Ким Чен Ыном из-за того, что это было его прямой обязанностью.

На своей странице в Twitter Трамп опубликовал видеообращение, в котором подчеркнул, что в результате эти встречи могут принести много пользы.

"Многие меня спрашивают, зачем я вообще встречаюсь с лидерами других стран, зачем тратить время на это? На самом деле это очень важно. Если ты президент, то обязан встречаться с другими лидерами. Тебе нечего терять, но зато ты можешь многое приобрести. Встречаться с лидерами других стран - хорошо, в этом нет ничего плохого. Результаты будут только положительные, особенно если президент знает, что делает", – сказал Трамп.

Лидер США, говоря о переговорах с Путиным и Ким Чен Ыном, отметил, что многие вопросы, которые обсуждались на встречах с ними, уже решены.

"Вспомните, что произошло в Сингапуре, что произошло с Ким Чем Ыном и все, чего мы добились. Никаких ракет, никакого ядерного оружия... У нас была потрясающая встреча с президентом Путиным, мы многого добились", - добавил Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня в Сингапуре состоялся исторический саммит глав КНДР и США. По результатам встречи было подписано соглашение, основные пункты из которого попали в сеть.

16 июля в Хельсинки Трамп встретился Путиным, после чего лидеры дали совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу прорывом в отношениях с РФ, однако многие в США раскритиковали его выступление.