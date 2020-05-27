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28 мая • обновлено в 00:02
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Знаменитый тенор Бочелли, спевший в пустом Миланском соборе, переболел коронавирусом

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Оперный певец Андреа Бочелли, который выступил в пустом Миланском соборе на католическую Пасху, рассказал, что и сам болел COVID-19.

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Как сообщает DailyMail, Бочелли сообщил, что положительный тест он получил еще 10 марта. Само заболевание он перенес без особых проблем – в основном у него была повышенная температура.

"Из уважения к тем, у кого болезнь протекала более серьезно, я решил, что лучше не стану делиться новостями. Также я не хотел тревожить поклонников и желал защитить частную жизнь моей семьи", – рассказал он.

Кроме этого, он начал жертвовать свою плазму крови исследователям, которые ищут способы лечения COVID-19.

Знаменитый тенор Бочелли, спевший в пустом Миланском соборе, переболел коронавирусом

Знаменитый тенор Бочелли, спевший в пустом Миланском соборе, переболел коронавирусом

DailyMail

Знаменитый тенор Бочелли, спевший в пустом Миланском соборе, переболел коронавирусом

Знаменитый тенор Бочелли, спевший в пустом Миланском соборе, переболел коронавирусом

DailyMail

"Когда я узнал, что могу сдать кровь для поисков лекарства, я сразу же согласился. Это скромный, но фундаментальный жест, с помощью которого я играю свою маленькую роль", – прокомментировал певец.

Журналисты также выяснили, что и 36-летняя жена Бочелли Вероника Берти перенесла болезнь, так как она тоже сдавала плазму в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый тенор Андреа Бочелли выступил в пустом Миланском соборе выступил в знак поддержки всего мира во время пандемии.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Тег
вирус
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