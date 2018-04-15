Знаменитая сеть кофеен в США попала в расистский скандал

В американской Филадельфии в одном из кафе знаменитой сети Starbucks произошел расистский скандал.

Так, двое темнокожих молодых людей, ожидая в одном из кафе своего друга, захотели воспользоваться туалетом. Но поскольку они ничего не купили, сотрудники заведения запретили им пользоваться уборной, которая, по их словам, только для клиентов, сообщает The Daily Mail.

dailymail

dailymail

Работники кофейни пожаловались в полицию на агрессивных посетителей, которые зашли в неположенное помещение. По словам комиссара полиции Ричарда Росса, сотрудники заведения неоднократно и вежливо просили молодых людей выйти, а после их отказа полиция действовала согласно протокола.

В то же время, в сети появилось видео задержания, которое вызвало бурю негодования.

В американском сегменте сервиса Twitter хэштег #BoycottStarbucks в субботу, 14 апреля, был выведен в топ.

"Чтобы сидеть в "Starbucks", вы должны быть таким же белыми", - подписал один из пользователей свой стакан кофе с молоком.

dailymail

Новости Starbucks запретила американцам приходить в кофейни с оружием

Компания Starbucks принесла свои извинения за инцидент, однако разгневанные пользователи их исправили.

dailymail

Как сообщал "Обозреватель", в ноябре 2017 года в Чикаго неизвестный обстрелял посетителей кафе Starbucks. В результате погиб один человек, еще двое, в том числе ребенок, получили ранения.