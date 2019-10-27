Знал еще да Винчи: разгадан секрет удачных фото в Instagram

Сделать удачное фото для Instagram очень просто, воспользовавшись лайфхаком под названием "контрапост" – поза, при которой части тела расположены противоположно друг другу и несимметрично.
Как сообщает Daily Mail, некоторые модели, которыми восхищается весь мир, используют именно этот способ, появившийся еще во времена Ренессанса, а тот в свою очередь позаимствовал его у античности.
Отмечается, что правильно позировать и при этом выглядеть сексуально всемирно известным моделям вроде Хлое Кардашьян и Кайли Дженнер помогли Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли и мудрые греки.
Древнегреческая скульптура Венера Милосская
Pixabay
"Одно плечо выше другого, опираемся на правую ногу сильнее, чем на левую — выглядит красиво, пластично, притягательно. Самый очевидный пример — статуя Венеры Милосской. Обратите внимание, как ее плечи и бедра формируют S-образный изгиб", – сказано в материале.
И хотя античные мастера вкладывали в такую позу глубокий смысл, поскольку равновесие, баланс и гармония были неотъемлемой частью красоты, современные красотки заметили, что так они еще и выглядят сексуально.
Ботичелли - "Рождение Венеры"
Леонардо Да Винчи - Иоан Креститель
Леонардо Да Винчи - "Леда с лебедем"
Леонардо Да Винчи - "Мона Лиза"
Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая американская модель и актриса Кендалл Дженнер поделилась с поклонниками откровенным снимком в своем Instagram.
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