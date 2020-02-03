Змеи, Билл Гейтс и сторонники Трампа: в сети делятся безумными теориями о коронавирусе

Пользователи сети продолжают строить теории о том, как мог возникнуть и распространится чуть ли не по всему миру смертельный китайский коронавирус.

Причем многие действительно верят своим догадкам. О самых популярных из них пишет американское издание Mashable.

Так, больше всего людей считают, что вирус создали китайские ученые, а вне стен лаборатории он оказался случайно. По убеждению юзеров, в Ухане, откуда началась эпидемия, существует центр, занимающийся такими разработками.

В сети делятся теориями появления коронавируса

По мнению других юзеров, в появлении коронавируса виновен создатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Они утверждают, что этот новый тип вируса запатентован институтом Пирбрайта – его частично финансирует фонд миллиардера.

Третья версия заключается в том, что коронавирус появился якобы из-за движения QAnon. Отмечается, что это американское интернет-сообщество выступает в поддержку Дональда Трампа. В частности, борется против группы высших чиновников, большинство из которых состоят в Демократической партии страны – их движение называет "глубинным государством".

Причиной появления коронавируса могут быть и необычные пищевые предпочтения китайцев

И наконец еще одну теорию распространяет некоммерческая организация Karmagawa. Там считают, что в распространении коронавируса виноваты необычные пищевые предпочтения китайцев – ведь те едят змей, летучих мышей, различных насекомых и других диких животных.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские ученые выяснили, что смертельный коронавирус nCoV является гибридом вирусов змеи и летучей мыши.

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