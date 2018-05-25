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Зловоние и пепел с неба: в США крематорий "выбросил" над городом пепел от трупов

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В американском городе Нэшнл-Сити (штат Калифорния) в крематории произошло ЧП, в результате чего в воздухе над городом появилось облако пепла от человеческих останков.

По словам пожарного, в момент запуска печи дверца была закрыта не полностью и дым заполнил все здание крематория, после чего повалил из открытых дверей помещения, передает АВС 10.

Из-за задымления сработала автоматическая система пожаротушения. Вода смешалась с дымом и начала издавать едкий неприятный запах, который распространился в соседние районы. А вонючий пар поднялся над городом.

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Пожарные пока не знают, как пар отразится на здоровье людей, которые его вдохнули.

Производители печей для крематориев уже заявили, что дым был "всего лишь водяным паром" и опасности для здоровья не представляет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в российской Перми лыжники и биатлонисты из-за разбитых трасс вынуждены тренироваться на дорогах городских кладбищ, автомобильных трассах и территории недостроенного крематория.

Место
США
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