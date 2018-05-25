Зловоние и пепел с неба: в США крематорий "выбросил" над городом пепел от трупов

В американском городе Нэшнл-Сити (штат Калифорния) в крематории произошло ЧП, в результате чего в воздухе над городом появилось облако пепла от человеческих останков.

По словам пожарного, в момент запуска печи дверца была закрыта не полностью и дым заполнил все здание крематория, после чего повалил из открытых дверей помещения, передает АВС 10.

Из-за задымления сработала автоматическая система пожаротушения. Вода смешалась с дымом и начала издавать едкий неприятный запах, который распространился в соседние районы. А вонючий пар поднялся над городом.

Пожарные пока не знают, как пар отразится на здоровье людей, которые его вдохнули.

Производители печей для крематориев уже заявили, что дым был "всего лишь водяным паром" и опасности для здоровья не представляет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в российской Перми лыжники и биатлонисты из-за разбитых трасс вынуждены тренироваться на дорогах городских кладбищ, автомобильных трассах и территории недостроенного крематория.