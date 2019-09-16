В минувшую субботу на сухопутном ответвлении газопровода “Северный поток-1” OPAL, проходящем по территории Германии, был начат процесс сокращения объемов поставляемого газа из России согласно требованиям европейской энергетической солидарности.

Этот процесс по состоянию на утро понедельника уже привел к тому, что на крупнейшем в ЕС хабе TTF цена за 1 тыс кубометров превысила 170 евро, хотя буквально неделю назад варьировала в районе 130 евро.

Напомню, что сокращение поставок газа по трубопроводу “Северный поток-1” началось после того как европейский суд запретил “Газпрому” использовать больше 50% объема сухопутной ветки OPAL. Ранее, согласно решению “Еврокомиссии” поставки российского газа по газопроводу могли осуществляться в объеме 90% от его мощности. Однако этот факт возмутил Польшу и именно она подала иск в суд Евросоюза, с требованием аннулировать данное решение Еврокомиссии, перечащее основам энергетической евросолидарности.

Таким образом, что мы имеем в наличии?

Да, рост цены на газ, ввиду сложившейся ситуации был неизбежен. Во многом эту ситуацию даже можно назвать шоковой для газового рынка ЕС, ведь речь идет о блокировании поставок более 12 млрд кубометров газа. С другой стороны, со временем эта нехватка будет компенсирована, а с учетом стремительной экспансии СПГ США, даже быстрее чем кажется. Но останутся последствия.

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Последствия в виде сокращения поставок и доходов самого “Газпрома”, а так же возрастающая зависимость от ГТС Украины. Да-да, именно так. Ведь без украинской ГТС Россия не способна осуществлять свой годовой объем поставок газа в ЕС, а с учетом сокращения её мощностей по её же трубопроводам, зависимость от украинской трубы вырастает в разы.

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