"Злобные инвалиды!" Вице-спикер Госдумы публично оскорбил Украину и Грузию

Скандальный вице-спикер нелегитимной Государственной Думы России Петр Толстой оскандалился публичным оскорблением Украины и Грузии.

Он назвал их несостоявшимися государствами и заявил об их ограниченности в непозволительной манере. Инцидент произошел во время заседания нижней палаты российского парламента, сообщает Lenta.ru.

"Только благодаря нашей стране сегодня на карте мира существуют вот эти два злобных инвалида, несостоявшихся государства без части своих территорий – Украина и Грузия", – сказал он.

Толстой призвал оставить в прошлом "соглашательскую внешнюю политику 1990-х" после того, как грузинский журналист Георгий Габуния оскорбил президента РФ Владимира Путина в прямом эфире.

Петр Толстой Сайт Госдумы России

Вице-спикер Госдумы пригрозил, что без ответа этот инцидент не останется. Он также объявил, что фракция путинской "Единой России" проголосует за введение антигрузинских санкций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Толстой нагло высказался об украинской делегации в ПАСЕ, заявив, что у ее представителей якобы присутствует "малороссийское видение современного мира".

Кроме того, он высокомерно добавил, что предложил в Страсбурге провести через десять лет заседание ПАСЕ в оккупированной Россией Ялте.

Также Толстой разразился едкими оскорблениями в адрес Украины из-за того, что один из гостей пропагандистской программы "60 минут" назвал Россию страной-агрессором.

"Россия вас кормила, поила, 25 лет оплачивала вашу независимость, чтоб вы научились на мове розмовлять! И теперь вы смеете говорить, что мы агрессоры?! Как у вас язык поворачивается?!" – раскричался взбешенный вице-спикер Госдумы.

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