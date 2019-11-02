"Зима и весна будут сложными!" Арьев предупредил Украину об опасности из-за "измены" Макрона

Франция в качестве одного из лидеров Европы пытается "слить" Украину, поскольку президент Эммануель Марон хочет угодить требованиям президента России Владимира Путина.

Об этом в Facebook написал экс-депутат Верховной Рады Владимир Арьев. По его словам, Макрон хочет поступить в угоду Путина за счет территориальной целостности Украины в Крыму и на Донбассе.

Эммануель Макрон independent.co.uk

"В 1919 году Франция, как фактический лидер Антанты, слила Украину, потому что премьер-министр Клемансо боялся усиления большевистской России и хотел угодить требованиям Деникина и Польше за счет нашего права на самоопределение. Сейчас ситуация хуже", – подчеркнул политик.

Теперь президент Зеленский полностью играет в одну игру с Макроном, причем лидер Франции от Украины хочет только уступок Кремлю, уверен Арьев. При этом Макрон хочет "удовлетворить свои нереальные фантазии перетащить РФ на Европейскую сторону и оторвать от Китая", отмечает он.

"Макрон сам участвует в гибридной войне России, когда в своих заявлениях делает двусмысленные и несправедливые упреки по поводу украинцев-нелегалов", – уверен Арьев.

Сейчас ситуация напоминает 1919 год, когда страна разделена между группами влияния на Востоке и Западе. Поэтому и Зеленскому и Макрону следует изучить уроки истории и последствия ошибок их предшественников, когда ничего желаемого не получили, но затем значительно больше потеряли, резюмирует Арьев.

"Воинствующему меньшинству" нужно снова готовиться отбивать Украину от новых нападений, к которым враг готовится давно, и делать все возможное, чтобы не дать Зеленскому слить страну, сознательно или из-за отсутствия головы на плечах – это уже не важно. Важно выстоять. Зима и весна будут сложными", – утверждает политик.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции для разъяснений скандального заявления президента Эммануэля Макрона об "украинских бандах".

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