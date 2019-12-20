"Жыве Беларусь!" В Минске снова разгорелись протесты против Путина. Фото и видео

В пятницу, 20 декабря, в столице Беларуси Минске на фоне переговоров президента страны Александра Лукашенко с лидером России Владимиром Путиным разгорелись новые протесты против интеграции двух государств.

Тысячи людей вышли на улицу города с яркими плакатами и флагами. Фото и видео с места событий появились в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Колонны сформировала в основном молодежь. Митингующие также решили создать живую цепь.

В Минске разгорелись протесты против Путина Twitter Selvestor Vivat

В Минске разгорелись протесты против Путина

В Минске разгорелись протесты против Путина Telegram-канал "Беларусь головного мозга"

Как уточняется в Telegram-канале "Беларусь головного мозга", беларусы вышли с протестом, несмотря на массовые запугивания по телефону и пропагандистские сюжеты на ТВ.

В Минске разгорелись протесты против Путина Telegram-канал "Беларусь головного мозга"

В Минске разгорелись протесты против Путина

В Минске разгорелись протесты против Путина Telegram-канал "Беларусь головного мозга"

В Минске разгорелись протесты против Путина

В Минске разгорелись протесты против Путина

В Минске разгорелись протесты против Путина

В Минске разгорелись протесты против Путина Telegram-канал "Беларусь головного мозга"

В Минске разгорелись протесты против Путина Telegram-канал "Беларусь головного мозга"

В Минске разгорелись протесты против Путина Twitter Selvestor Vivat

В Минске разгорелись протесты против Путина

Примечательно, что на пророссийский митинг, который также анонсировали в столице Беларуси, так никто и не пришел.

В Минске разгорелись протесты против Путина

Колонна протестующих возвращается на Октябрьскую площадь. pic.twitter.com/S4F3tufPS5 — Onliner.by (@OnlinerBY) December 20, 2019

Много сегодня вышло белорусов. Так держать, и будет 100 000! #Минск Жыве Беларусь! pic.twitter.com/OWa34jbktg — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) December 20, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, 7-8 декабря Минск также накрыли протесты против интеграции с Россией.

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