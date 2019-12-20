Главная Новости
20 декабря • обновлено в 21:07
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Жыве Беларусь!" В Минске снова разгорелись протесты против Путина. Фото и видео

Читать материал на украинском

В пятницу, 20 декабря, в столице Беларуси Минске на фоне переговоров президента страны Александра Лукашенко с лидером России Владимиром Путиным разгорелись новые протесты против интеграции двух государств.

Тысячи людей вышли на улицу города с яркими плакатами и флагами. Фото и видео с места событий появились в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Колонны сформировала в основном молодежь. Митингующие также решили создать живую цепь.

Новости
"Покажите человека живого": Лукашенко на встрече с Путиным угодил в конфуз
В Минске разгорелись протесты против Путина

В Минске разгорелись протесты против Путина

Twitter Selvestor Vivat

В Минске разгорелись протесты против Путина

В Минске разгорелись протесты против Путина

В Минске разгорелись протесты против Путина

В Минске разгорелись протесты против Путина

Telegram-канал "Беларусь головного мозга"

Как уточняется в Telegram-канале "Беларусь головного мозга", беларусы вышли с протестом, несмотря на массовые запугивания по телефону и пропагандистские сюжеты на ТВ.

В Минске разгорелись протесты против Путина

В Минске разгорелись протесты против Путина

Telegram-канал "Беларусь головного мозга"

В Минске разгорелись протесты против Путина

В Минске разгорелись протесты против Путина

В Минске разгорелись протесты против Путина

В Минске разгорелись протесты против Путина

Telegram-канал "Беларусь головного мозга"

В Минске разгорелись протесты против Путина

В Минске разгорелись протесты против Путина

В Минске разгорелись протесты против Путина

В Минске разгорелись протесты против Путина

В Минске разгорелись протесты против Путина

В Минске разгорелись протесты против Путина

В Минске разгорелись протесты против Путина

В Минске разгорелись протесты против Путина

Telegram-канал "Беларусь головного мозга"

В Минске разгорелись протесты против Путина

В Минске разгорелись протесты против Путина

Telegram-канал "Беларусь головного мозга"

В Минске разгорелись протесты против Путина

В Минске разгорелись протесты против Путина

Twitter Selvestor Vivat

В Минске разгорелись протесты против Путина

В Минске разгорелись протесты против Путина

Примечательно, что на пророссийский митинг, который также анонсировали в столице Беларуси, так никто и не пришел.

В Минске разгорелись протесты против Путина

В Минске разгорелись протесты против Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, 7-8 декабря Минск также накрыли протесты против интеграции с Россией.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Союзное государство" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Союзное государство
Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин
Место
Беларусь
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
8
11
Смешно
17
Интересно
6
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
Значит, газ и нефть этим скотам по мировым ценам и запрет на их товары. Через полгода на коленях приползут в Кремль...))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рысин Алексей
Рысин Алексей
С флагом ВМФ СССР зачетный протест против объедение двух стран )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
То, что лишняя хромосома токсична и постоянно медленно прирастает новыми "процветающими" и не признанными кусками территорий белорусы поняли, молодцы, далеко не все хотят вступать в эту клоаку...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
Пацак Йуханиди, значит, все по мировым ценам. Хотят свободы, значит, и халява прекращается...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги