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Жуткое оружие: Китай показал ''мать всех бомб''. Опубликовано видео

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Китайская государственная корпорация NORINCO впервые показала новый тип сверхмощной авиационной бомбы.

Как сообщает Global Times, это оружие уже назвали китайской версией "Матери всех бомб" (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

По данным издания, она уступает по эффективности поражения только ядерному оружию. Ее недавно сбросили с бомбардировщика H-6K. Военные отметили в отчете, что это самый мощный неядерный боеприпас в стране.

Жуткое оружие: Китай показал ''мать всех бомб''. Опубликовано видео

NORINCO

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"Мощный взрыв может полностью уничтожить укрепленные наземные цели", — сказано в сообщении.

Уточняется также, что бомбу можно использовать для расчистки лесной зоны с последующим десантированием войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, США первыми создали аналогичный боеприпас Massive Ordnance Air Blast (MOAB), который прозвали "матерью всех бомб". В 2017 году MOAB сбросили на пещеры террористов в Афганистане.

В начале 2018 года военно-воздушные силы США представили модернизированную версию своей самой мощной неядерной авиабомбы.

Место
Китай
Тег
военная техника
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