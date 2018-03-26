Жуткий пожар в Кемерово: у Путина назвали причину

Причиной смертельного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово стала халатность.

Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, передает "РИА Новости".

По ее словам, трагедия должна стать сигналом к проверкам во всех торговых центрах страны.

"Причина в халатности. Нормы все прописаны. Но то, как мы относимся к нормам безопасности, является катастрофической причиной тех бед, которым мы сегодня свидетельствуем", - сказала она.

По последним данным в результате пожара в ТЦ погибли более 50 человек, еще более 80 пострадали.

Как сообщал "Обозреватель", ранее СМИ называли причиной пожара неосторожное поведение детей с огнем, либо неисправность электропроводки.