Жуткая трагедия в российском ТРЦ: погибли пожарные

При тушении масштабного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово погибли пожарные.
Спасатели продолжают прочесывать третий и четвертый этажи торгового центра, несмотря на то, что двое из них погибли. Об этом сообщает Telegram-канал "Незыгарь".
По последним данным Следственного комитета, погибли 40 человек, среди которых есть 7 детей. Пострадали 48 человек. Среди них - очень много детей. Самому младшему - 3 года.
Пожар в Кемерово
А42.ru
Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, число погибших может приблизиться к 70.
Пожар в Кемерово
vse42.ru
69 человек не могут найти после пожара, 40 из них - дети.
Как сообщал "Обозреватель", ранее была названа вероятная причина пожара в "Зимней вишне".