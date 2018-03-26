Жуткая трагедия в российском ТРЦ: погибли пожарные

При тушении масштабного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово погибли пожарные.

Спасатели продолжают прочесывать третий и четвертый этажи торгового центра, несмотря на то, что двое из них погибли. Об этом сообщает Telegram-канал "Незыгарь".

По последним данным Следственного комитета, погибли 40 человек, среди которых есть 7 детей. Пострадали 48 человек. Среди них - очень много детей. Самому младшему - 3 года.

Пожар в Кемерово А42.ru

Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, число погибших может приблизиться к 70.

Пожар в Кемерово vse42.ru

69 человек не могут найти после пожара, 40 из них - дети.

Как сообщал "Обозреватель", ранее была названа вероятная причина пожара в "Зимней вишне".