Ведущего уволили из-за Путина: журналисты "Рустави 2" объявили бойкот

После увольнения телеведущего Георгия Габунии, который обматерил в прямом эфире президента России Владимира Путина, журналисты телеканала "Рустави 2" объявили бойкот.
Как сообщает "Эхо Кавказа", в среду, 21 августа, в эфире телекомпании не транслировалась 12-часовая новостная программа "Курьер". Вместо этого был показан художественный фильм.
Как сообщил источник в "Рустави 2", руководство канала ведет переговоры с журналистами информационной службы, однако они "находятся в режиме бойкота". Он также рассказал, что съемочные группы не выехали на съемки и нет желающих вести новостную программу.
"Рустави 2"
"Эхо Кавказа"
По словам одного из сотрудников "Рустави 2", причина бойкота заключается в том, что у журналистов нет гарантий невмешательства руководства канала в редакционную политику.
Примечательно, что 21 августа в эфире телеканала также не было утренних новостных программ: вместо 9- и 10-часовых передач показывали сериалы. С ночи на интернет-сайте телекомпании не обновлялась информационная лента.
"То, что произошло, не было неожиданным, но все же неприятно", – прокомментировал инцидент нынешний владелец "Рустави 2" Кибар Халваши.
Как сообщал OBOZREVATEL:
за оскорбление Владимира Путина в прямом эфире Габунию на два месяца отстранили от работы на телеканале;
Также гендиректор телекомпании прокомментировал данный скандал, отметив, что извиняться не собирается.
20 августа грузинский телеканал "Рустави 2" уволил ряд журналистов, включая Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
В знак протеста ведущие Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили в прямом эфире заявили об уходе с канала из-за отсутствия свободы слова.
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