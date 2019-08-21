Ведущего уволили из-за Путина: журналисты "Рустави 2" объявили бойкот

После увольнения телеведущего Георгия Габунии, который обматерил в прямом эфире президента России Владимира Путина, журналисты телеканала "Рустави 2" объявили бойкот.

Как сообщает "Эхо Кавказа", в среду, 21 августа, в эфире телекомпании не транслировалась 12-часовая новостная программа "Курьер". Вместо этого был показан художественный фильм.

Как сообщил источник в "Рустави 2", руководство канала ведет переговоры с журналистами информационной службы, однако они "находятся в режиме бойкота". Он также рассказал, что съемочные группы не выехали на съемки и нет желающих вести новостную программу.

"Рустави 2" "Эхо Кавказа"

По словам одного из сотрудников "Рустави 2", причина бойкота заключается в том, что у журналистов нет гарантий невмешательства руководства канала в редакционную политику.

Примечательно, что 21 августа в эфире телеканала также не было утренних новостных программ: вместо 9- и 10-часовых передач показывали сериалы. С ночи на интернет-сайте телекомпании не обновлялась информационная лента.

"То, что произошло, не было неожиданным, но все же неприятно", – прокомментировал инцидент нынешний владелец "Рустави 2" Кибар Халваши.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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