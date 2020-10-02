Журналистка OBOZREVATEL вместе с коллегами попала под обстрел в Азербайджане. Эксклюзивное видео

Корреспондент OBOZREVATEL вместе с другими журналистами попала под обстрел в азербайджанском селе Тертер.

Войска Армении вели огонь по селу из "Градов" и 120-мм минометов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Корреспонденту OBOZREVATEL удалось скрыться от обстрелов.

Также есть информация о минимум одном раненом местном жителей во время обстрелов. Данных о пострадавших журналистов пока нет.

Журналисты укрылись после обстрела.

По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, в 14:10 по Тертеру было выпущено примерно 2 тысяч снарядов.

Под обстрел попали журналисты, в том числе и корреспондент OBOZREVATEL.

Село Тертер расположено по линии фронта, рядом с Нагорным Карабахом, однако поблизости него нет азербайджанских вооруженных сил.

Военные Армении вели обстрел по селу Тертер. Google Maps

ЧИТАЙТЕ ВСЕ НОВОСТИ О КОНФЛИКТЕ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Карта военного конфликта вокруг Карабаха.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вооруженные силы Армении уже обстреливали село Тертер. Тогда было уничтожено несколько домов и выпущено около 400 мин. По состоянию на 1 октября в населенном пункте было убито 16 мирных жителей, 55 человек получили ранения.