Журналистка OBOZREVATEL вместе с коллегами попала под обстрел в Азербайджане. Эксклюзивное видео

Корреспондент OBOZREVATEL вместе с другими журналистами попала под обстрел в азербайджанском селе Тертер.

Войска Армении вели огонь по селу из "Градов" и 120-мм минометов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также есть информация о минимум одном раненом местном жителей во время обстрелов. Данных о пострадавших журналистов пока нет.

По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, в 14:10 по Тертеру было выпущено примерно 2 тысяч снарядов.

Село Тертер расположено по линии фронта, рядом с Нагорным Карабахом, однако поблизости него нет азербайджанских вооруженных сил.

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В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вооруженные силы Армении уже обстреливали село Тертер. Тогда было уничтожено несколько домов и выпущено около 400 мин. По состоянию на 1 октября в населенном пункте было убито 16 мирных жителей, 55 человек получили ранения.