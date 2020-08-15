После выборов в Беларуси присутствовали военные из Сербии, которые могли участвовать в подавлении протестов.

Об этом заявил белорусский журналист Францишак Вячорка в Facebook. Он также опубликовал фото, сделанные в Минске и Бресте, на которых якобы зафиксированы бойцы Сербского подразделения специальных операций.

Фото - фейсбук Францишака Вячорки

"Я провел небольшое расследование, похоже, что сербский спецназ присутствовал и мог участвовать в разгоне протеста в Беларуси. В Бресте также были замечены сербские солдаты", – написал он.

Журналист заявил о присутствии сербских военных в Беларуси. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа Александр Лукашенко провел совещание, где обсудил ситуацию в стране и позвонил по телефону главе РФ Владимиру Путину.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!