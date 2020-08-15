После выборов в Беларуси присутствовали военные из Сербии, которые могли участвовать в подавлении протестов.
Об этом заявил белорусский журналист Францишак Вячорка в Facebook. Он также опубликовал фото, сделанные в Минске и Бресте, на которых якобы зафиксированы бойцы Сербского подразделения специальных операций.
Фото - фейсбук Францишака Вячорки
"Я провел небольшое расследование, похоже, что сербский спецназ присутствовал и мог участвовать в разгоне протеста в Беларуси. В Бресте также были замечены сербские солдаты", – написал он.
Журналист заявил о присутствии сербских военных в Беларуси. Фото
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа Александр Лукашенко провел совещание, где обсудил ситуацию в стране и позвонил по телефону главе РФ Владимиру Путину.
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