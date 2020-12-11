Журнал Time дал звание "Человек года" Байдену и Харрис

Избранный президент США Джо Байден и его напарница, первая вице-президент женщина Камала Харрис получили звание "Человек года" 2020 по версии американского журнала Time.

Издание отмечает, что 78-летний политик набрал самое большое в истории страны количество голосов на президентских выборах.

"За изменение американской истории, за демонстрацию того, что силы сочувствия больше, чем ярости, за то, что они разделяют видение исцеления в скорбящем мире, Джо Байден и Камала Харрис стали Человеком года по версии Time в 2020 году", – написал главный редактор Time Эдвард Фельсенталь.

Журнал Time выбрал "Человека года" 2020. time.com

Напомним, что кандидат от демократов на выборах в США Джо Байденстанет 46-м президентом Соединенных Штатов. Байден пока не стал президентом: коллегия выборщиков официально выберет главу США только 14 декабря.

Как известно, Байден восемь лет занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, а перед этим больше 35 лет представлял в Сенате Конгресса США штат Делавэр. На момент инаугурации, которая запланирована на 20 января 2021 года, Байдену будет 78 лет – он станет самым пожилым президентом в истории США. Кроме того, Байден стал первым в истории выборов в США, кто набрал больше 80 млн голосов избирателей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американский журнал Time в 2020 году впервые выбрал "Ребенка года". Такое звание было присвоено 15-летней исследовательнице в сфере высоких технологий Гатанджали Рао.