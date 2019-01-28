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''Жрать нечего'': Цимбалюк раскрыл правду о жизни в ''процветающей'' России

4.6тЧитать материал на украинском

Украинский журналист Роман Цимбалюк признал, что в современной России люди лишены возможности покупать нормальные продукты.

Это особо бросается в глаза, когда приезжаешь в Украину. О ситуации с уровнем жизни в стране-агрессоре Цимбалюк рассказал в эфире "Радио НВ" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Когда сюда (в Украину. — Ред.) приезжаешь, ты понимаешь, что люди настолько живут в комфортных условиях, что они не ценят, что имеют. Это факт. Может быть, в России они поэтому такие злые, что там пожрать, извините нечего? Такое выражение, как санкционка или запрещенка, в Украине скажут: "Что за бред?". А у них вот так вот, там ввели продэмбарго против иностранных продуктов. И самые вкусные сыры там не продаются", — отметил он.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

Вместе с тем, Цимбалюк добавил, что самих россиян уже тоже начинает возмущать такое положение вещей. Особо остро на бессмысленные продуктовые санкции реагируют жители российской глубинки, где уровень благосостояния граждан существенно отличается от московского.

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"Для самих россиян этот вопрос тоже не совсем понятен. Ведь уровень жизни, особенно продуктовая корзина, не очень богатая. Особенно если мы выезжаем за Москву. И когда продукты уничтожаются, там народ напрягается. Кстати, вот этого видео (с показательным уничтожением санкционных продуктов. — Ред.) стало меньше. Потому что с одной стороны — культ войны, "деды воевали", блокадный Ленинград и умирали с голоду. А с другой стороны — гуся венгерского раздавили", — пояснил свои слова журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк рассказал, что, согласно итогам опроса "Левада-Центра", 53% россиян высказали свое недоверие к российским властям, а 15% и вовсе не исключили, что вскоре в России произойдет государственный переворот.

По данным ВЦИОМ, в январе рейтинг доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину рухнул до показателя антирекорда — 33,4%. Это самый низкий показатель за последние 15 лет.

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Тема
Российское эмбарго
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Россия
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Комментарии
13
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Смешно
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Интересно
2
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1
Трэш
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Suhinin Pyotr
Suhinin Pyotr
И этому судаку ещё кто-то верит,?????
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0
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Почти 80% граждан Украины считают, что страна движется в неправильном направлении. Из них 43,2% однозначно в этом уверены, а 37,1 «скорее уверены». Соответствующие данные обнародовала социологическая компания Seetarget. «Абсолютное большинство оценивают направление движения страны как негативное. Почти 80% выбирают «скорее в неправильном направлении» и «однозначно в неправильном», но есть 14%, которые отмечают позитивное движение страны», – сообщил на брифинге в Киеве директор компании Алексей Боровский.
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CARGO 100
CARGO 100
Идиот.
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6
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
CARGO 100, он опусы свои для идиотов пишет
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