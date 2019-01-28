''Жрать нечего'': Цимбалюк раскрыл правду о жизни в ''процветающей'' России

Украинский журналист Роман Цимбалюк признал, что в современной России люди лишены возможности покупать нормальные продукты.

Это особо бросается в глаза, когда приезжаешь в Украину. О ситуации с уровнем жизни в стране-агрессоре Цимбалюк рассказал в эфире "Радио НВ" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Когда сюда (в Украину. — Ред.) приезжаешь, ты понимаешь, что люди настолько живут в комфортных условиях, что они не ценят, что имеют. Это факт. Может быть, в России они поэтому такие злые, что там пожрать, извините нечего? Такое выражение, как санкционка или запрещенка, в Украине скажут: "Что за бред?". А у них вот так вот, там ввели продэмбарго против иностранных продуктов. И самые вкусные сыры там не продаются", — отметил он.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

Вместе с тем, Цимбалюк добавил, что самих россиян уже тоже начинает возмущать такое положение вещей. Особо остро на бессмысленные продуктовые санкции реагируют жители российской глубинки, где уровень благосостояния граждан существенно отличается от московского.

"Для самих россиян этот вопрос тоже не совсем понятен. Ведь уровень жизни, особенно продуктовая корзина, не очень богатая. Особенно если мы выезжаем за Москву. И когда продукты уничтожаются, там народ напрягается. Кстати, вот этого видео (с показательным уничтожением санкционных продуктов. — Ред.) стало меньше. Потому что с одной стороны — культ войны, "деды воевали", блокадный Ленинград и умирали с голоду. А с другой стороны — гуся венгерского раздавили", — пояснил свои слова журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк рассказал, что, согласно итогам опроса "Левада-Центра", 53% россиян высказали свое недоверие к российским властям, а 15% и вовсе не исключили, что вскоре в России произойдет государственный переворот.

По данным ВЦИОМ, в январе рейтинг доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину рухнул до показателя антирекорда — 33,4%. Это самый низкий показатель за последние 15 лет.

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