Одна дискуссия здесь на фб и также ещё одна между мной и одним моим другом натолкнула, на нужность сказать это.

Не знаю как вы, но я уезжал сознательно и Америку люблю - как свою страну. Нет, не место временного комфорта и уюта, от которого можно найти что-то ещё более хорошее на старости лет или если возможность появится. Я этого, извините, не понимаю. Принимаю, если так делают другие, но сам не понимаю. В этой жизни нельзя всё время быть в погоне за лучшим местом, которое создано другими, где-то вдали. Если решил уехать один раз, то та страна, что тебя приняла, должна стать твоим окончательным местом жизни. Она нас приняла, дала спокойно обстроиться, не гнобила ни минуты. И нужно упорно, с упрямством и желанием, строить свою жизнь, своё счастье, по кирпичу - здесь, на выбранном новом месте. А прыгать с место на место, менять одну квартиру на другую, не пуская нигде корней или потому что где-то на какие-то небольшие доли уютней - делает из нас каких-то вечных странников, живущих на чемодане.

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Тем более я не понимаю тех, кто живёт на хорошем и сытом Западе, но его в душе не любит. Этот человек лишь пользуется и в любой момент готов показать принявшей его стране большой кукиш, так как не чувствует себя ничем ей должным. У него не появились родные камни в этой новой стране. Он не нашёл или даже не искал свой американский дзен, чтобы желать вернуться к нему ещё и ещё.

И это не для меня и по жизни и по понятиям. Я не люблю менять дома, ища лучший всю жизнь. Я люблю делать тот, что уже есть, лучше, уютней, краше. Тем более, что Америка, не СССР, который изменить было невозможно. Америка меняется у меня на глазах. И, я считаю, становится лучше. Потому я считаю своим долгом, добавлять к этому процессу. Я свой дзен в Америке нашёл.

Не жду, что все меня поймут или поддержат, но это моё убеждение.