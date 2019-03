"Живу с этой болью!" Сын жертвы "Новичка" написал мощное послание Путину

Британец Эван Хоуп, сын жертвы "Новичка", погибшей Дон Стерджесс, написал письмо президенту России Владимиру Путину.

Оно опубликовано в Twittter российского посольства в Великобритании. "Дорогой мистер Путин, прошел почти год с тех пор, как моя мать Дон была убита "Новичком" в Солсбери, и я, как и вся наша семья, до сих пор живу с этой болью. Британская полиция считает, что за ее смерть ответственны как минимум двое россиян, но, похоже, их защищает ваше государство", — говорится в письме.

Хоуп обратился к Путину, "как к человеку": "Разрешите нашим офицерам допросить этих людей по поводу убийства моей матери. Это меньшее, чего она заслуживает", - призвал он.

Как сообщила российская дипломатическая миссия, 20-летнему британцу направили копию доклада "Солсбери: вопросы без ответа". Кроме того, Хоупа пригласили на беседу с послом России в лондонской резиденции.

Дон Стерджесс нашла флакон с остатками "Новичка" в Эймсбери в июне 2018 года. Женщина приняла бутылочку за духи и брызнула на себя жидкостью. В результате она погибла.

The Embassy received a copy of Ewan Hope’s letter to President Putin. @Amb_Yakovenko sent him a copy of the report “Salisbury: Unanswered Questions” and invited to speak in person, ready to answer any questions. https://t.co/pPHgfaNLjl pic.twitter.com/jFLW15RDkf