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"Живу с этой болью!" Сын жертвы "Новичка" написал мощное послание Путину

2.5тЧитать материал на украинском

Британец Эван Хоуп, сын жертвы "Новичка", погибшей Дон Стерджесс, написал письмо президенту России Владимиру Путину.

Оно опубликовано в Twittter российского посольства в Великобритании. "Дорогой мистер Путин, прошел почти год с тех пор, как моя мать Дон была убита "Новичком" в Солсбери, и я, как и вся наша семья, до сих пор живу с этой болью. Британская полиция считает, что за ее смерть ответственны как минимум двое россиян, но, похоже, их защищает ваше государство", — говорится в письме.

Хоуп обратился к Путину, "как к человеку": "Разрешите нашим офицерам допросить этих людей по поводу убийства моей матери. Это меньшее, чего она заслуживает", - призвал он.

"Живу с этой болью!" Сын жертвы "Новичка" написал мощное послание Путину

Как сообщила российская дипломатическая миссия, 20-летнему британцу направили копию доклада "Солсбери: вопросы без ответа". Кроме того, Хоупа пригласили на беседу с послом России в лондонской резиденции.

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Дон Стерджесс нашла флакон с остатками "Новичка" в Эймсбери в июне 2018 года. Женщина приняла бутылочку за духи и брызнула на себя жидкостью. В результате она погибла.

Как сообщал OBOZREVATEL, МИД России назвал попытку отравить ядом "Новичок" экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию трюком британского правительства под названием "дохлый кот".

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Персона
Владимир Путин
Место
Великобритания
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Правды не узнают никогда..
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
Англичанин зря перед Хуйлом унижается !Хуйло смеется над ним !
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Nobile Umberto
Nobile Umberto
Barinov Vitaly, Он понял, что писАть вашей помойке - майке с грязной и вонючей 3,14здой, всё равно, что на деревню дедушке. Она ржёт, именно ржёт , не токмо над ним, но и над всёй твоей наглией.
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