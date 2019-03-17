Живьем засыпало землей: в Польше трагически погиб украинец

Гражданин Украины погиб в субботу, 17 марта, в Кракове во время строительных работ возле королевского замка на Вавеле.

К смерти 45-летнего украинца привел оползень земли в районе выполнения работ, сообщает Gazeta Krakowska. Отмечается, что на место чрезвычайной ситуации сразу прибыли спасательные службы и извлекли рабочего из-под завала.

Его реанимация длилась около часа, но спасти мужчину не удалось.

Новости В метро Москвы погиб украинец

gazetakrakowska.pl

О чрезвычайной ситуации были проинформированы государственная инспекция труда Польши и служба строительного надзора страны.

gazetakrakowska.pl

gazetakrakowska.pl

gazetakrakowska.pl

gazetakrakowska.pl

gazetakrakowska.pl

gazetakrakowska.pl

gazetakrakowska.pl

gazetakrakowska.pl

gazetakrakowska.pl

gazetakrakowska.pl

gazetakrakowska.pl

gazetakrakowska.pl

gazetakrakowska.pl

gazetakrakowska.pl

Как сообщал OBOZREVATEL,14 сентября,\ в городе Лодзь (Польша) на строительстве жилого комплекса погиб украинец.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!