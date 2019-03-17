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Живьем засыпало землей: в Польше трагически погиб украинец

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Гражданин Украины погиб в субботу, 17 марта, в Кракове во время строительных работ возле королевского замка на Вавеле.

К смерти 45-летнего украинца привел оползень земли в районе выполнения работ, сообщает Gazeta Krakowska. Отмечается, что на место чрезвычайной ситуации сразу прибыли спасательные службы и извлекли рабочего из-под завала.

Его реанимация длилась около часа, но спасти мужчину не удалось.

Новости
В метро Москвы погиб украинец

Живьем засыпало землей: в Польше трагически погиб украинец

gazetakrakowska.pl

О чрезвычайной ситуации были проинформированы государственная инспекция труда Польши и служба строительного надзора страны.

Живьем засыпало землей: в Польше трагически погиб украинец

gazetakrakowska.pl

Живьем засыпало землей: в Польше трагически погиб украинец

gazetakrakowska.pl

Живьем засыпало землей: в Польше трагически погиб украинец

gazetakrakowska.pl

Живьем засыпало землей: в Польше трагически погиб украинец

gazetakrakowska.pl

Живьем засыпало землей: в Польше трагически погиб украинец

gazetakrakowska.pl

Живьем засыпало землей: в Польше трагически погиб украинец

gazetakrakowska.pl

Живьем засыпало землей: в Польше трагически погиб украинец

gazetakrakowska.pl

Живьем засыпало землей: в Польше трагически погиб украинец

gazetakrakowska.pl

Живьем засыпало землей: в Польше трагически погиб украинец

gazetakrakowska.pl

Живьем засыпало землей: в Польше трагически погиб украинец

gazetakrakowska.pl

Живьем засыпало землей: в Польше трагически погиб украинец

gazetakrakowska.pl

Живьем засыпало землей: в Польше трагически погиб украинец

gazetakrakowska.pl

Живьем засыпало землей: в Польше трагически погиб украинец

gazetakrakowska.pl

Живьем засыпало землей: в Польше трагически погиб украинец

gazetakrakowska.pl

Как сообщал OBOZREVATEL,14 сентября,\ в городе Лодзь (Польша) на строительстве жилого комплекса погиб украинец.

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Читайте все новости по теме "украинцы за границей" на OBOZREVATEL.

Тема
украинцы за границей
Место
Польша
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