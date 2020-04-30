Жив ли Ким Чен Ын: громкий вопрос дошел до ООН

В ООН ничего не знают о здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Так генсек Организации Антониу Гутерриш ответил на домыслы о смерти главы КНДР в ходе пресс-конференции, сообщает российское агентство ТАСС.
"У нас нет никакой информации из КНДР о состоянии Ким Чен Ына", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Разведка США проводит негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии в реанимации после хирургического вмешательства.
В сети начали обсуждать информацию о том, что лидер КНДР, вероятно, умер.
Представители правительства Северной Кореи 21 апреля заявили, что им неизвестно о каких-либо признаках ухудшения здоровья Ким Чен Ына.
Официальное СМИ Северной Кореи объяснило исчезновение диктатора "глубокой медитацией".
Ким Е Чжон, младшая сестра Ким Чен Ына, может заменить брата в случае его смерти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о тяжелом состоянии Ким Чен Ына, однако если это так – желает ему скорейшего выздоровления.
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