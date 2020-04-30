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30 апреля • обновлено в 21:32
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Жив ли Ким Чен Ын: громкий вопрос дошел до ООН

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В ООН ничего не знают о здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Так генсек Организации Антониу Гутерриш ответил на домыслы о смерти главы КНДР в ходе пресс-конференции, сообщает российское агентство ТАСС.

"У нас нет никакой информации из КНДР о состоянии Ким Чен Ына", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Ким Чен Ын
Тег
смерть
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