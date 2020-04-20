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20 апреля • обновлено в 14:17
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Жителям США из-за карантина бесплатно раздают продукты: в сети показали набор

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В США гражданам страны на время карантина из-за коронавируса COVID-19 бесплатно выдают продуктовые наборы.

Об этом в Facebook сообщил украинский адвокат Михаил Гагаркин, который опубликовал фото такого набора.

"Продуктовый набор в Нью-Йорке на одного человека один раз в неделю из-за карантина абсолютно бесплатно и всем желающим без всяких справок. Если не достаточно этого набора, то можно свободно поехать в другой пункт выдачи продуктов и взять еще. Хоть пять раз в день брать. Ограничений нет. И это законно", – написал юрист.

Продуктовый набор в США

Продуктовый набор в США

Facebook Михаил Гагаркин

На фото показаны несколько упаковок круп и макарон, различные консервы, включая овощи и рыбу. Также выдают пару упаковок с соком.

Отметим, что состоянием на 20 апреля в США COVID-19 заразились свыше 760 тысяч человек, при этом умерло больше 40 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 20 апреля в мире COVID-19 заразились почти 2,5 миллиона человек.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
США
Тег
продукты
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
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