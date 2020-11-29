Жители земли увидят Бобровое полнолуние: история явления

В понедельник, 30 ноября, жители Земли смогут увидеть ноябрьское полнолуние, которое называют "бобровым".

Полная луна будет ярко сиять в небе, появляясь с закатом и исчезая с восходом.

Полнолуние совпадет с полутеневым затмением, когда Солнце, Земля и Луна окажутся на одной прямой и Земля отбросит тень на спутник.

Существуют разные версии происхождения названия Бобровая луна. Одна из них – потому что в это время бобры особенно активно строят плотины.

Хотя эти животные не впадают в зимнюю спячку, зимой они становятся значительно менее подвижны, чтобы экономить энергию. Но чувствуя наступление ноябрьских холодов, бобры стремятся как можно скорее завершить все приготовления к холодному времени года.

Согласно другой версии, охотники, желающие раздобыть мех бобров, нередко выбирали эту ночь, чтобы установить ловушки на них. После ноября животные обычно прятались до конца весны.

Еще одно название ноябрьского полнолуния – "морозная луна", "луна мертвых", "безумная луна".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на жилмассиве Позняки активизировались бобры.