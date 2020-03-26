Индия ввела общегосударственный карантин, пытаясь замедлить распространение коронавируса. В частности, людям запретили выходить из своих домов.

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Ограничения, вступившие в силу 25 марта, предварительно, продлятся 21 день. В то же время индийцы, которые работают с поденной оплатой и находятся почти на грани выживания, заявили, что столкнутся с большими трудностями, сообщает ВВС.

Отмечается, что Индия, население которой составляет 1,3 миллиарда человек, сообщила о более 560 подтвержденных случаях коронавируса и 10 смертях. В то же время объявление, которое премьер Нарендра Моди сделал вечером 24 марта, означает, что люди не смогут зарабатывать деньги в течение следующих трех недель. А многим из них не хватит пищи уже через несколько дней.

Индия оказалась на грани выживания из-за коронавируса

"Я зарабатываю 600 рупий (8 долларов) в день, должен кормить пятерых человек. За несколько дней у нас закончится еда. Я знаю риски коронавируса, но не могу смотреть, как голодают мои дети", – рассказал Рамеш Кумар, который подрабатывает на рынке, отметив: вряд ли кто-то теперь наймет его на работу, но все же он решил рискнуть.

Отмечается, что в подобной ситуации оказались миллионы других рабочих с поденной оплатой.

Правительства нескольких штатов, в частности Уттар-Прадеш на севере, Керала на юге и столица страны Дели, пообещали осуществить денежные переводы на счета таких рабочих. Однако возникают и логистические проблемы.

В Индии ввели жесткий карантин из-за коронавируса bbc.com

По данным Международной организации труда, менее 90% рабочей силы Индии работают в теневом секторе экономики – охранники, уборщики, рикши, уличные торговцы, сборщики мусора и домашние работники. Большинство не имеют пенсий, больничных, оплачиваемого отпуска или любого вида страхования. Многие не имеют банковских счетов и удовлетворяет все свои ежедневные потребности за наличные.

В Индии ввели жесткий карантин из-за коронавируса bbc.com

"Все правительства должны действовать молниеносно, потому что ситуация меняется каждый день. Нам надо организовать большие коммунальные кухни и доставлять пищу людям, которым ее не хватает. Мы должны раздавать наличные, рис и пшеницу – независимо от того, кто из какого штата походит", – заявил бывший главный министр штата Уттар-Прадеш Ахилл Ядав.

В Индии ввели жесткий карантин из-за коронавируса bbc.com

Индийские железные дороги тоже прекратили все пассажирские перевозки до 31 марта. Хотя за несколько дней до объявления карантина сотни тысяч работников ехали в забитых поездах из городов, в которых зафиксировали вспышку болезни – Дели, Мумбаи и Ахмедабада – в свои деревни в штатах Уттар-Прадеш и Бихар.

Это повысило риск распространения инфекции, и эксперты опасаются, что в ближайшие две недели станут для Индии критическими.

"Я чувствую себя беспомощным. Боюсь, что голод убьет многих из нас быстрее, чем коронавирус", – говорит Мохаммед Сабир, который руководит крошечным магазинчиком в Дели.

В то же время отмечается, что некоторые индийцы до сих пор даже не слышали о коронавирусе.

В Индии ввели жесткий карантин из-за коронавируса bbc.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Индия до 15 апреля аннулировала все туристические визы на фоне распространения в мире эпидемии коронавируса COVID-19. Соответствующее решение было принято во время встречи группы министров после того, как в стране резко выросли случаи опасного заболевания.

А с полуночи 25 марта Индия, в которой живет 1,3 млрд людей, полностью закрыла границы на въезд и выезд на три недели для борьбы с коронавирусом.

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