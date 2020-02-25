Жители Греции в масках взбунтовались против мигрантов: полиция применила газ

В Греции полиция жестко разогнала протесты жителей островов Лесбос и Хиос против строительства закрытых центров для содержания беженцев и мигрантов.

В частности, правоохранители применили для этого слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Инциденты произошли утром 25 февраля в портах Митилини на Лесбосе и Местон на Хиосе, когда туда на пароме прибыли усиленные полицейские подразделения и спецтехника, направленные для начала строительных работ закрытого лагеря вблизи от региональной дороги Вротаду-Волису.

Протесты в Греции t.me/kazansky2017/1014

Сотни жителей собрались на митинги, чтобы не дать выгрузить технику на берег. При этом 10 подразделений спецназа сразу начали разгонять протестующих.

Сообщается, что из-за слезоточивого газа пострадали мэр Хиоса Стаматис Кармантзис и местный священник – президент Ассоциации духовенства Хиоса. Их доставлены в больницу для оказания первой помощи.

Со своей стороны Министерство по делам защиты граждан, которому подчиняется греческая полиция, выпустило короткую заметку о том, что рано утром в портах была выгружена строительная техника.

Протесты в Греции t.me/kazansky2017/1014

"Полицейские силы сопровождают машины и персонал для того, чтобы работы начались без препятствий", – говорится в сообщении, при этом о столкновениях в ведомстве не упомянули.

Стоит добавить, что 10 февраля греческое правительство приняло решение о реквизиции земель на островах Лесбос, Хиос, Самос, Кос и Лерос с целью начала строительства там уже в марте закрытых центров для беженцев и мигрантов. Они должны начать функционировать уже летом и заменить переполненные открытые лагеря.

Протесты в Греции t.me/kazansky2017/1014

Министр по вопросам миграции и убежища Нотис Митаракис заявил, что создание таких центров необходимо, так как вскоре будет невозможно сокращать миграционные потоки, а также принимать беженцев и возвращать в страны происхождения тех, кто не получил убежище в Греции.

Однако представители местных властей опасаются, что после создания лагерей число мигрантов на островах только увеличится. Сейчас общее их количество в континентальной части Греции и на островах достигает 150 тыс. человек.

Отметим, что протесты в Грузии, проведя аналогию с ситуацией в Новых Санжарах на Полтавщине, прокомментировал украинский журналист и блогер Денис Казанский.

"Если кто-то считает, что в Украине живут какие-то особые темные дикари, то вот вам несколько фоточек с европейской Греции. Там местные крестьяне устроили столкновения с полицией из-за лагеря для беженцев. Баррикады, драки, маски – прямо как в Новых Санжарах", – написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Греции по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов были задержаны 120 граждан Украины, 42 из которых уже осуждены.

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