Берлин охватили протесты против COVID-ограничений: более 300 задержанных. Фото и видео

В Берлине (Германия) в субботу, 29 августа, разгорелись жесткие масштабные протесты против ограничительных коронавирусных мер.

На улицы вышли около 38 тысяч человек. Для разгона протестующих власти привлекли бронетранспортеры полиции и водометы, передает Bild (чтобы посмотреть фото и видео доскрольте до конца страницы).

Более 300 человек были задержаны: около 200 – у посольства России, а остальные – возле здания Бундестага, которое они пытались штурмовать.

Издание Der Tagesspiegel отметило, что под посольством РФ произошли стычки с правыми радикалами, которые бросали в полицейских камни и бутылки. Пострадали минимум семеро правоохранителей. Под посольством протестующие также скандировали "Путин! Путин!"

В Берлине около 38 тысяч человек вышли на протесты

Жители Берлина протестовали против коронавирусных ограничений

В Берлине около 38 тысяч человек вышли на протесты

Жители Берлина протестовали против коронавирусных ограничений

Жители Берлина протестовали против коронавирусных ограничений

Жители Берлина протестовали против коронавирусных ограничений

На протестах в Берлине задержали около 300 человек

На протестах в Берлине задержали около 300 человек

На протестах в Берлине задержали около 300 человек

В Берлине около 38 тысяч человек вышли на протесты

Как писал OBOZREVATEL, сотни людей в испанской столице Мадриде вышли на улицы, чтобы выразить протест против обязательного ношения масок, несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в стране.