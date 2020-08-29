Берлин охватили протесты против COVID-ограничений: более 300 задержанных. Фото и видео

Жители Берлина протестовали против коронавирусных ограничений.
В Берлине (Германия) в субботу, 29 августа, разгорелись жесткие масштабные протесты против ограничительных коронавирусных мер.
На улицы вышли около 38 тысяч человек. Для разгона протестующих власти привлекли бронетранспортеры полиции и водометы, передает Bild (чтобы посмотреть фото и видео доскрольте до конца страницы).
Более 300 человек были задержаны: около 200 – у посольства России, а остальные – возле здания Бундестага, которое они пытались штурмовать.
Издание Der Tagesspiegel отметило, что под посольством РФ произошли стычки с правыми радикалами, которые бросали в полицейских камни и бутылки. Пострадали минимум семеро правоохранителей. Под посольством протестующие также скандировали "Путин! Путин!"
Die Polizei hat vor der Russischen Botschaft soeben Attila Hildmann festgenommen. #b2908 #b2908info pic.twitter.com/1oXruUYwP3— democ. (@democ_de) August 29, 2020
Die Polizei geht konsequent gegen die Menschen auf der Straße vor. Diese leisten Widerstand. Mindestens 15 Personen wurden von Beamten bereits weggetragen und in Gewahrsam genommen. #b2908 pic.twitter.com/FmLwDOgEnM— julius geiler (@glr_berlin) August 29, 2020
В Берлине около 38 тысяч человек вышли на протесты
Жители Берлина протестовали против коронавирусных ограничений
В Берлине около 38 тысяч человек вышли на протесты
Жители Берлина протестовали против коронавирусных ограничений
Жители Берлина протестовали против коронавирусных ограничений
Жители Берлина протестовали против коронавирусных ограничений
На протестах в Берлине задержали около 300 человек
На протестах в Берлине задержали около 300 человек
На протестах в Берлине задержали около 300 человек
В Берлине около 38 тысяч человек вышли на протесты
Как писал OBOZREVATEL, сотни людей в испанской столице Мадриде вышли на улицы, чтобы выразить протест против обязательного ношения масок, несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в стране.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!