Берлин охватили протесты против COVID-ограничений: более 300 задержанных. Фото и видео

В Берлине (Германия) в субботу, 29 августа, разгорелись жесткие масштабные протесты против ограничительных коронавирусных мер.

На улицы вышли около 38 тысяч человек. Для разгона протестующих власти привлекли бронетранспортеры полиции и водометы, передает Bild (чтобы посмотреть фото и видео доскрольте до конца страницы).

Более 300 человек были задержаны: около 200 – у посольства России, а остальные – возле здания Бундестага, которое они пытались штурмовать.

Издание Der Tagesspiegel отметило, что под посольством РФ произошли стычки с правыми радикалами, которые бросали в полицейских камни и бутылки. Пострадали минимум семеро правоохранителей. Под посольством протестующие также скандировали "Путин! Путин!"

Die Polizei geht konsequent gegen die Menschen auf der Straße vor. Diese leisten Widerstand. Mindestens 15 Personen wurden von Beamten bereits weggetragen und in Gewahrsam genommen. #b2908 pic.twitter.com/FmLwDOgEnM — julius geiler (@glr_berlin) August 29, 2020

В Берлине около 38 тысяч человек вышли на протесты

Жители Берлина протестовали против коронавирусных ограничений

В Берлине около 38 тысяч человек вышли на протесты

Жители Берлина протестовали против коронавирусных ограничений

Жители Берлина протестовали против коронавирусных ограничений

Жители Берлина протестовали против коронавирусных ограничений

На протестах в Берлине задержали около 300 человек

На протестах в Берлине задержали около 300 человек

На протестах в Берлине задержали около 300 человек

В Берлине около 38 тысяч человек вышли на протесты

Как писал OBOZREVATEL, сотни людей в испанской столице Мадриде вышли на улицы, чтобы выразить протест против обязательного ношения масок, несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в стране.

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