Бедные умирают чаще: раскрылся жуткий нюанс борьбы с коронавирусом в Великобритании

В Великобритании создали интерактивную карту, которая показывает количество погибших от коронавируса COVID-19 по почтовому индексу.

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Как пишет Daily Mail, анализ карты показывает, что смертность в бедных районах Англии и Уэльса в два раза выше, чем в среднем по стране (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Иллюстрация

Так, в большинстве бедных районов на 100 тысяч человек приходится 55 смертей от коронавируса, тогда как в самых богатых районах – в среднем 25 смертей.

При этом в городе Гастингс в богатом графстве Восточный Суссекс самые низкие показатели смертности от COVID-19 – менее 10 на 100 тысяч человек.

Лондон имеет самый высокий уровень смертности: 85,7 смертей на 100 тысяч человек. Это более чем вдвое больше, чем в среднем по стране – 36,2 летальных исходов. Каждый четвертый из всех жертв коронавируса жил в британской столице.

В отчете проанализировано 20 283 случая смерти от COVID-19, зарегистрированных в Англии и Уэльсе с 1 марта по 17 апреля. Это означает, что он устарел на две недели и тысячи погибших не были учтены.

Управление национальной статистики Великобритании

По состоянию на 2 мая в Великобритании зарегистрированы 177 454 случая коронавируса и 27 510 смертей.

Как сообщал OBOZREVATEL, у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который недавно переболел коронавирусом, родился сын.

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