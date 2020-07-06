Жителей Азербайджана предупредили о критической ситуации из-за COVID-19

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал жителей страны быть готовыми к самой критической ситуации из-за эпидемии коронавируса.

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При этом глава государства заверил, что все под контролем, несмотря на рост темпа заболеваемости, передают РИА Новости.

Также Алиев обратил внимание на необходимость строительства дополнительных больниц модульного типа.

"Если раньше считали, что десять модульных больниц будет достаточно, то сейчас нужно еще десять. Мы должны быть готовы к самой критической ситуации", – сказал президент.

Алиев отметил, что специалисты советуются по поводу ограничительных мер. По его словам, хоть ситуация и стабилизировалась в стране, пока рано говорить о позитивной динамике.

"Количество зараженных пока больше выздоровевших. Это груз для нашего здравоохранения. Пока нельзя прогнозировать, когда мы смягчим карантин. Все меры со стороны государства приняты с первых дней", – сказал глава государства.

По мнению лидера Азербайджана, главной причиной роста заболеваемости является безответственность граждан.

По данным на 6 июля, в стране подтверждено 20 837 случаев заражения. При этом 12 182 пациента выздоровели и 258 скончались.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Азербайджане worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в Азербайджане за сутки обнаружено 513 случаев коронавируса, еще 8 пациентов скончались.