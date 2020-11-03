Житель Британии поставил более 1 млн долларов на победу Байдена на выборах в США

Неизвестный житель Великобритании сделал ставку в 1 млн фунтов стерлингов или 1,29 млн долларов на то, что кандидат в президенты Джо Байден одержит победу на выборах в США.

Рекордная онлайн-ставка была сделана на крупнейшей в мире бирже Betfair Exchange. Неизвестный может выиграть 540 тыс. фунтов стерлингов (696 170 долларов) сверх первоначальной ставки, сообщает CNN.

Ставка в 1 миллион фунтов стерлингов связана с третьей по величине ставкой в ​​истории Betfair после ставки в 1,1 млн на теннисиста Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции 2010 года и ставки чуть более 1 млн на Флойда Мэйвезера-младшего в его матче 2017 года против Конора МакГрегора.

Отмечается, что эта ставка может стать хорошим предзнаменованием для Байдена, поскольку 10 самых крупных ставок в истории Betfair до настоящего времени, все на спортивные события, были выиграны.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден на 10 процентных пунктов опережает действующего главу страны республиканца Дональда Трампа по популярности среди избирателей.