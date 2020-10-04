Жириновский с угрозами призвал Украину, Армению, Азербайджан и Беларусь "вернуться домой" в Россию

Глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский призвал присоединить к РФ Украину, Беларусь, Армению и Азербайджан.

Пропагандистское заявление политик сделал в эфире радио "Комсомольская правда". Жириновский считает, что таким образом страны вернутся "домой".

"Требовать, настаивать, набрать туда других послов и сказать, что в случае обострения большой войны мы вам помочь не сможем. И вы погибнете", – сказал политик, добавив угрозу: якобы в противном случае эти страны "раздерут на части".

Пропагандист заявил, что Беларусь "заберут поляки и литовцы", Украину "раздербанят немцы, румыны и другие соседи". О военной агрессии РФ в Украине Жириновский ожидаемо не упомянул.

"Турция и Иран раздербанят Южный Кавказ и так далее. От вас перья одни останутся. Немедленно в Россию! Немедленно домой!" – сказал лидер ЛДПР.

Кроме того, он предложил отправить российскую армию на территории этих государств, а также заставить турецкие войска отойти на тысячу километров от границ Армении и Азербайджана.

"То же самое на западе – Прибалтика и другие режимы. На тысячу километров! Не можете, тогда мы поможем другим, которые ваши столицы превратят в кучу пепла и так далее", – пригрозил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Жириновский неоднократно попадал в скандалы с бредовыми заявлениями. Недавно он сказал, что США перестанут существовать как государство через 15-20 лет.