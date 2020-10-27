Жириновский призвал похитить "ведьму" Тихановскую и повесить ее в центре Минска. Видео

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко похитить белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую из Литвы и казнить ее в центре Минска.

Странный совет российский политик озвучил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1". По его словам, "нормальные женщины" сидят дома с мужем и детьми, посещают парикмахерские и косметические салоны.

"В любом государстве налоги собираются чтобы содержать власть. Надо спецназ направить. Она (Тихановская - ред.) сидит в Вильнюсе. Её надо выкрасть из гостиницы и привезти в Минск и устроить трибунал. И повесить в центре Минска. Чтобы все видели. Как Столыпин вешал", – заявил Жириновский.

Ведущая программы пропагандистка Ольга Скабеева поинтересовалась у политика, нет ли в его словах состава преступления.

"Какая-то стервозная бабенка! Посмотрите на это мерзкое лицо!.. Это ведьма! Это чудовище!.. Шляется по всей Европе... Идет и просит. Дайте! Дайте! Сдает страну", – прокричал лидер ЛДПР.

Как писал OBOZREVATEL, глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский призвал присоединить к РФ Украину, Беларусь, Армению и Азербайджан. Жириновский считает, что таким образом страны вернутся "домой".