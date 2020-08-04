Жириновский предрек Лукашенко судьбу Януковича

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президента Беларуси Александра Лукашенко может постигнуть судьба его бывшего коллеги Виктора Януковича.

Такой сценарий развития ситуации российский политик озвучил РИА Новости в случае победы Лукашенко на выборах.

"Если Лукашенко объявит о своей победе, в Белоруссии смогут не согласиться с этим. И выступят против. Обстановка обострится. Это может привести к тому, что ему придется, может быть, покинуть Беларусь во избежание каких-то жертв. Кто-то из воинских частей или из полиции может отказаться подчиняться ему. Мы же ничего не знали, как будут развиваться события 14 февраля, в ночь на 15-е (2014 года) в Киеве. Все думали, что будет спокойно, столько гарантов – Франция, Польша, Германия. А получилось, что всё рухнуло за несколько часов, и Янукович должен был бежать, и могли его убить", – отметил Жириновский.

По его словам, сейчас уже "другие времена", когда нельзя оставаться у власти при помощи силовых методов.

Политик считает, что люди уже устали от Лукашенко за 26 лет.

"Поэтому, это предел для белорусов. Они тихие-тихие, но могут устроить что-нибудь в понедельник, 10 августа", – считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Жириновский ранее призвал президента Беларуси Александра Лукашенко сняться с выборов и "по примеру Крыма вернуться к родным берегам".