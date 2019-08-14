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"Захлебнется водой из Днепра!" Жириновский предложил затопить Крым

4.1т Читать материал на украинском

Скандальный российский политик Владимир Жириновский снова заговорил о смене русла Днепра. После этого, по его словам, оккупированный Крым получит столько пресной воды, что захлебнется ею.

Маразматичная угроза депутата нелегитимной Госдумы прозвучала в эфире пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Что касается остальной территории Украины, то ее Жириновский угрожающе пригрозил утопить в крови за противостояние агрессору на Донбассе.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

Скриншот видео

Новости
"Издревле русская!" На КремльТВ "присвоили" России реку Днепр

"Захлебнутся реками крови за тех убитых русских, Донбасс, Луганск. Поэтому что мы хотим, то и сделаем! Вот канал! Отсюда поворачиваем – и пошел Тихий Дон. И вся Украина засохнет! Дадим в Крым все, что надо. Как только они увидят начало строительства канала для отвода днепровской воды, все откроют немедленно! И Северо-Крымский канал заработает моментально. Захлебнется Крым водой, захлебнетесь, наводнение будет! Будете просить: "Не надо, остановите эту воду!" – выкрикнул невменяемый российский депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, незаконные "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр. Оккупанты намерены обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс.

Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич ответил на претензии, что Россия как государство-оккупант сама должна отвечать за обеспечение аннексированной территории Крыма необходимыми ресурсами.

Он отметил, что река Днепр не течет по территории Крыма, и Украина не перекрывала ее русло. Перекрыт был канал, который находится на украинской территории.

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Темы
российская пропаганда Аннексия Крыма
Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
Тег
Новости России
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Мир Миру
Мир Миру
Старе па*ло у кримчан забуло спитати, чого вони бояться більше: щоб сільське господарство Криму ймовірно засохло чи неправдоподібно захлинулось?
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Tesoro Malu
Tesoro Malu
Феерический имбецил в школу ходил?
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