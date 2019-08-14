"Захлебнется водой из Днепра!" Жириновский предложил затопить Крым

Скандальный российский политик Владимир Жириновский снова заговорил о смене русла Днепра. После этого, по его словам, оккупированный Крым получит столько пресной воды, что захлебнется ею.

Маразматичная угроза депутата нелегитимной Госдумы прозвучала в эфире пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Что касается остальной территории Украины, то ее Жириновский угрожающе пригрозил утопить в крови за противостояние агрессору на Донбассе.

Владимир Жириновский Скриншот видео

"Захлебнутся реками крови за тех убитых русских, Донбасс, Луганск. Поэтому что мы хотим, то и сделаем! Вот канал! Отсюда поворачиваем – и пошел Тихий Дон. И вся Украина засохнет! Дадим в Крым все, что надо. Как только они увидят начало строительства канала для отвода днепровской воды, все откроют немедленно! И Северо-Крымский канал заработает моментально. Захлебнется Крым водой, захлебнетесь, наводнение будет! Будете просить: "Не надо, остановите эту воду!" – выкрикнул невменяемый российский депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, незаконные "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр. Оккупанты намерены обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс.

Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич ответил на претензии, что Россия как государство-оккупант сама должна отвечать за обеспечение аннексированной территории Крыма необходимыми ресурсами.

Он отметил, что река Днепр не течет по территории Крыма, и Украина не перекрывала ее русло. Перекрыт был канал, который находится на украинской территории.

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