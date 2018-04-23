Жириновский пообещал пан-русский мир и сказал кого туда не пригласит

Лидер ЛДПР Владимир жириновский прогнозирует создание пан-русского мира взамен пан-американского, куда не смогут войти Латвия, Литва и Эстония.

Об этом он сказал в эфире передачи пропагандиста Владимира Соловьева.

"Если мир был пан-американский, его не будет. Будет пан-русский мир… Мы вас не позовем – эстонцы, латыши, литовцы… Не надейтесь! Приползете -и не пустим, отпихивать будем. Снова железный занавес опустим, чтобы никогда близко не было никаких прибалтов на русской земле. Поляки, венгры — все вы нам не нужны", - сказал он.

При этом, по мнению Жириновского, венгры и поляки "плачут по ночам, как хорошо было в составе СССР", а страны Восточной Европы "мечтают о русских знаменах".

"Вы там на подхвате, официанты. И то, не каждому из вас разрешают принести господам блюдо. А мы у себя сидим, мы господа. Если президент США Дональд Трамп считает, что он великий президент великой страны, то мы решаем, что делать Трампу", – добавил политик.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Владимир Жириновский заявлял, что поможет террористам "Л/ДНР" сменить власть в Украине.