Жидкость для полоскания рта может защитить от COVID-19 – британские ученые

Антон Малиновский Мир 19:54, 14.05.2020 Обновлено: 20:02, 14.05.2020

Жидкость для полоскания рта потенциально может защитить от заражения COVID-19.

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К такому выводу пришли ученые из Университета Кардиффа, передает DailyMail. Согласно их исследованию, жидкость для полоскания рта может разрушать оболочку вируса, предотвращая его размножение во рту и горле.

Теперь ученые настаивают на более тщательной проверке этой идеи, чтобы доказать или опровергнуть это средство профилактики.

"В экспериментах с пробирками и ограниченных клинических исследованиях было доказано, что некоторые жидкости для полоскания рта содержат достаточно известных вирулицидных ингредиентов, чтобы эффективно воздействовать на липиды в похожих вирусах с оболочкой", – сказал ведущий автор профессор О'Доннелл из Университета Кардиффа.

Жидкость для полоскания рта может защитить от COVID-19 – британские ученые

Всемирная организация здравоохранения уже отреагировала на результаты исследования и призвала людей не использовать эту информацию бездумно – мыть жидкостью руки и так далее. Кроме того, они отметили, что пока нет никаких доказательств эффективности этого метода.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи из американского университета назвали четыре препарата, которые эффективнее всего способны бороться с COVID-19.

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