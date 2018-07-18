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О чем молчит Путин: психолог объяснил жесты президента России

4.1тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин за долгие годы во власти научился скрывать свои эмоции, однако жесты выдают в нем неуверенного в себе и скованного человека.

Об этом рассказал в эфире ObozTV психолог, эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким.

"Мы уже давно наблюдаем за Путиным - это не тот человек, который может делать что-то достаточно широко. Ни явно отрицательные, ни явно положительные эмоции для него не свойственны. В этом плане Путин такой себе "паучок", который из угла скрытно что-то делает. На свету, на людях, он ведет себя сдержанно, я бы даже сказал – скованно", - рассказал психолог.

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Ким обратил внимание на характерные жесты Путина - чесать нос, прикасаться к векам.

"Он чувствует неуверенность, чувствует, что ему окружающая ситуация неприятна. Он чувствует скованность, поэтому идет такое прикосновение", - пояснил эксперт.

"Или когда он прячет большой палец в кулаке... На людях он его редко демонстрирует, гораздо чаще – когда он стоит по стойке смирно, ожидает чего-то, он большие пальцы прячет в кулаки и руки вытягивает вдоль туловища. Такое частенько с ним происходит, я наблюдал - это признак неуверенности. Человек чувствует себя неуверенно на открытых пространствах при необходимости общаться с большой аудиторией - особенно если ему могут поставить какие-то неприятные вопросы", - отметил психолог.

Как сообщал ObozTV, ранее психолог Валентин Ким рассказал, какие проблемы могут возникнуть у преемника президента РФ Владимира Путина.

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Персоны
Владимир ПутинВалентин Ким
Место
РоссияМосква
Объект
Психология
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Не надо ьыть психологом, чтоб знать, Путин чувствует себя Ху*лом
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