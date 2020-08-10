Жестокое избиение пары во время протестов в Беларуси попало на видео

Во время протестов в Беларуси избили пару. Коллаж

В ходе протестов в столице Беларуси Минске после президентских выборов сотрудники ОМОНа жестоко избили парня с девушкой, которые просто сидели на лавочке.

Соответствующее видео, снятое свидетелями происшествия с балкона, опубликовали в Telegram-канале NEXTA.

На записи видно, как более десяти силовиков подбежали к паре, били их дубинкам и ногами, заставляли лечь на землю. Затем их подняли и увели в неизвестном направлении.

Как писал OBOZREVATEL ранее, после объявления первых результатов экзит-полов президентских выборов в Беларуси, которые спровоцировали массовые протесты, действующий глава страны Лукашенко так и не выступил с официальным заявлением.